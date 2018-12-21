"اعتداءات الصيادلة والانتخابات".. ننشر جدول أعمال اجتماع "الصحفيين" القادم

كتب- مصطفى علي:

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا مطلع الأسبوع الجاري؛ لبحث أزمة الاعتداء على الصحفيين من جانب أمن نقابة الصيادلة يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى الخاصة بالمهنة وحصاد نهاية العام.

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة تتصدر جدول أعمال الاجتماع، ومن المقرر أن يتخذ مجلس النقابة قرارًا بشأنها لدعم الصحفيين المُعتدى عليهم.

وأضاف زكريا لمصراوي، أن المجلس يناقش أيضًا خلال اجتماعه استعدادات الجمعية العمومية للنقابة التي تشهد انتخابات التجديد النصفي في مارس المقبل، حيث يتم وضع الترتيبات الكاملة لإقامتها على الوجه الأمثل، كما سيتم مطالبة رئيس كل لجنة نوعية بالنقابة بتقديم التقرير السنوي الختامي عن نشاط لجنته طوال العام، وسيتم تحديد موعد لمناقشة موازنة النقابة لعام 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن مجلس النقابة سيحدد خلال اجتماعه المقبل موعد حفل مسابقة التفوق الصحفي التي أعلنت نتيجتها مطلع شهر ديسمبر، والتي من المقرر إقامتها مطلع شهر يناير المقبل.

من جانبه، قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة، سيناقش في اجتماعه المقبل، ما تداولته بعض صحف الاحتلال الإسرائيلي بشأن حضور الصحفي المصري بالأهرام وعضو النقابة خالد سعد زغلول، لقاءً ضم بعض الصحفيين العرب ووفد من الكنيست الصهيوني، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد "عبدالرحيم" أنه في حالة ثبوت صحة ما تناولته صحف الاحتلال الإسرائيلي، يكون بذلك الصحفي المذكور خالف قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة لنقابة الصحفيين، بحظر كافة أشكال التطبيع النقابي والشخصي والمهني مع الكيان الصهيوني، وبالتالي يتم إحالته إلى مجلس التأديب.

يذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أحالت العديد من الصحفيين إلى مجلس التأديب، وذلك خلال السنوات الماضية؛ لمخالفتهم قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة، بحظر كافة أشكال التطبيع، وصدر ضدهم عقوبات تراوحت ببن الإنذار والوقف عن ممارسة المهنة.​