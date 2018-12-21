جولة الرئيس السيسي بمشروعات هضبة الجلالة تتصدر عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة، الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر أمس لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة؛ للاطلاع على الموقف التنفيذى لهذه المشروعات .

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن تنفيذ المشروعات التنموية الجارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ينعكس إيجابيا، على توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري، وأشاد بالجهود المبذولة لإنجاز تلك المشروعات، مع الالتزام بالجدول الزمني المقرر لإنهائها.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تفقد الرئيس، فجر أمس، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، التى تهدف إلى إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن جميع الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة إن جولة الرئيس السيسي تضمنت مدينة الجلالة، ومنتجع الجلالة السياحي، ومدينة الرخام العالمية بالجلالة، وتضم 8 مصانع رخام بطاقة 24 مليون متر مربع سنويا، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنويا، كذلك المنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة.. واطلع السيسى على الموقف التنفيذى لهذه المشروعات، والتقى عددا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لها.

وفي الشأن المحلي، ذكرت "الأهرام" أن مجلس الوزراء وافق، فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على العرض الذى قدمه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد صبحى أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز فى مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.

وأشارت إلى أن المجلس وافق أيضا على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع مراعاة الملاحظات التى طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام)، أن 121 مستوطنا اقتحموا أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وتجولوا في أرجاء المسجد، وغادروه بعد اختتام جولاتهم الاستفزازية من جهة باب السلسلة.

الجمهورية:

ومن جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة بالعين السخنة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر، منوهًا إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة توفر حياة كريمة ومستقبلاً أفضل لأبناء الشعب المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر أمس عددًا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن جولة الرئيس السيسي تضمنت مدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحي. وكذلك المنطقة الصناعية ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة ومصنع الرخام العالمي بالجلالة حيث اطلع علي الموقف التنفيذى لهذه المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

وأضافت أن الرئيس السيسي التقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات التي تهدف إلى إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية في المنطقة؛ فضلا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية بهذه المنطقة، كما توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات، وتقوم بتنفيذها أكثر من 100 شركة مصرية وطنية ومكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن وفدا إعلاميا كويتيا رفيع المستوي من ممثلي الصحف ووكالة الأنباء الرسمية "كونا" برئاسة شيخ الصحفيين الكويتيين رئيس جمعية الصحفيين عدنان الراشد قام بزيارة عدد من المشروعات القومية بمناطق قناة السويس والإسماعيلية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الصحيفة أن الوفد الإعلامي الكويتي عبر عن انبهاره بتنفيذ هذه المشروعات القومية العملاقة في وقت غير مسبوق، مؤكدين أن مصر الآن أمام نهضة جديدة ظهرت فيها الروح المصرية الأصيلة. وقال الراشد: "المارد المصري أبهر العالم في تحد كبير يستكمل فيها البناء بروح عصرية غير مسبوقة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنعش الروح المصرية بمختلف قطاعات الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية)، أن القرار الأمريكي بسحب كامل قواتها من سوريا أثار العديد من ردود الأفعال ، ففي موسكو رحبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بقرار واشنطن، وأشارت إلى أنه يعني عودة الولايات المتحدة إلى قواعد القانون الدولي.. وقالت :أريد أن أذكركم بأنه على الرغم من الإعلان عن محاربة داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول، إلا أن التواجد الأمريكي في سوريا كان غير قانوني.

وأضافت الصحيفة أنه في باريس أعلنت الوزيرة الفرنسية للشئون الأوروبية ناتالي لوازو أن بلادها "تبقى" ملتزمة عسكريا في سوريا بعد إعلان الرئيس ترامب سحب قواته من سوريا.فيما وجدت تركيا وجدت في القرار الأمريكي ضالتها للتدخل في سوريا أكثر وأكثر، إذ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المسلحين الأكراد شرق الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب".

الأخبار:

ذكرت صحيفة (الأخبار)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام فجر أمس بجولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة.

ونقلت عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن جولة الرئيس تضمنت مدينة الجلالة بالعين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحي، وكذلك المنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ومصنع الرخام العالمي بالجلالة، حيث اطلع على الموقف التنفيذى لهذه المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات، التي تهدف إلي إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية في المنطقة، فضلاً عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية بهذه المنطقة.

وذكرت "الأخبار" أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان أشاد بنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للنمسا، ومشاركته في أعمال منتدى أفريقيا- أوروبا، وأوضح أن المشاركة المهمة في هذه الفعاليات الدولية تؤكد دور ومكانة مصر على المستوى العالمي والإفريقي والإقليمي، وعودتها لريادتها الدولية، وهو ما يعتبر مؤشرا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وأضاف أن ما تم عقده من لقاءات ثنائية واجتماعات علي هامش المنتدي سوف يسهم بشكل كبير في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب النمساوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل قام بجولة تفقدية مفاجئة بعد منتصف ليل أمس الأول لعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، شملت محطات الاستاد والعباسية والأهرام ، وتابع الوزير انتظام العمل واطمأن على مستوى الخدمة المتميز المقدم للركاب، وعلي زمن التقاطر وعمل أجهزة الاكس راي وغرف التحكم وعمل الشاشات الالكترونية وتأكد من عدم وجود باعة جائلين.

وأكدت الصحيفة أن وزير النقل أكد، في حواره مع الركاب، أنه تم توقيع اتفاقية إطارية في أغسطس الماضي مع شركة هيونداي روتيم الكورية، تختص بتمويل وتوريد 32 قطارا مكيفا، للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، وأشار إلي أنها تتميز من حيث التجهيز بإضافة خدمة الكول سنتر ليستمر اسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة، التي لا تقل عن خدمة مترو الأنفاق في الدول الأوروبية.

وفي الشأن الدولي، قالت (الأخبار)، إنه وسط موجة من الانتقادات لقراره المثير سحب قوات بلاده من سوريا دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القرار واعتبره "غير مفاجئ"،‬ مؤكدا أنه يفي بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب "‬الخروج من سوريا لم يكن مفاجئا.. أطالب به منذ سنوات وقبل ستة أشهر عندما أعربت علنا عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، وافقت على البقاء لمدة أطول". وأضاف: ‬روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي لداعش.. نحن نؤدي عملهم.. حان الوقت للعودة للوطن وإعادة البناء".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوجه أزمة جديدة تهدد احتفاظه المستمر بمنصبه منذ فترة طويلة. وأفادت تقارير إعلامية أن الادعاء العام الإسرائيلي سيوصي رسميا بتوجيه تهم الفساد ضد نتنياهو، في قضية واحدة علي الأقل من بين عدة قضايا يخضع للتحقيق فيها،وأن هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضية شركة (بيزيك)‬ للاتصالات.