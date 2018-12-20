  • عاجل:"برودة شديدة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    محافظ الجيزة يُشكّل لجنة لفحص أسباب انهيار طابق مدرسة المنار

    11:37 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    محافظ الجيزة يُشكّل لجنة لفحص أسباب انهيار طابق مدرسة المنار

    انهيار جزء من سقف أحد الطوابق الخاصة بالمدرسة

    كتب- إسلام ضيف:

    وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي العمرانية وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لمعاينة مدرسة المنار الحديثة للغات والكائنة بشارع الأهرام - الكوم الأخضر - حي العمرانية وذلك عقب انهيار جزء من سقف أحد الطوابق الخاصة بالمدرسة.

    وأفاد التقرير المبدئي للجنة بأن المدرسة حاصلة على ترخيص بناء رقم 476 لسنة 1987 لبناء دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن المباني من الدور الأرضي وحتى الخامس فوق الأرضي عبارة عن مباني هيكلية وأعمدة وأسقف خرسانية ، كما تبين أن الانهيار حدث بأحد فصول الطابق السادس وهو عبارة عن حوائط حاملة وسقف خشب يعلوه طبقة من المونة.
    ووجه المحافظ بإيقاف الدراسة بالمدرسة إلى حين انتهاء اللجنة من أعمال الفحص والتأكد من سلامة المبنى حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك.

    مدرسة المنار انهيار سقف أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية

    الخبر التالى:

    المشاركون بمؤتمر "الطب والصيدلة" يطالبون بإنشاء متحف للتراث العربي في العلوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان