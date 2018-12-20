محافظ الجيزة يُشكّل لجنة لفحص أسباب انهيار طابق مدرسة المنار

كتب- إسلام ضيف:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي العمرانية وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لمعاينة مدرسة المنار الحديثة للغات والكائنة بشارع الأهرام - الكوم الأخضر - حي العمرانية وذلك عقب انهيار جزء من سقف أحد الطوابق الخاصة بالمدرسة.

وأفاد التقرير المبدئي للجنة بأن المدرسة حاصلة على ترخيص بناء رقم 476 لسنة 1987 لبناء دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن المباني من الدور الأرضي وحتى الخامس فوق الأرضي عبارة عن مباني هيكلية وأعمدة وأسقف خرسانية ، كما تبين أن الانهيار حدث بأحد فصول الطابق السادس وهو عبارة عن حوائط حاملة وسقف خشب يعلوه طبقة من المونة.

ووجه المحافظ بإيقاف الدراسة بالمدرسة إلى حين انتهاء اللجنة من أعمال الفحص والتأكد من سلامة المبنى حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك.