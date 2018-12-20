تعليمات مشددة من "التعليم": استمرار الدراسة لطلاب النظام الجديد حتى 24 يناير

كتبت-ياسمين محمد:

عمّمت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بالمحافظات، منشورًا ملحقًا بالكتاب الدوري رقم 5500 لسنة 2018، بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018/2019.

ووجهت الوزارة مديري المديريات، بعدم إشراك معلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في أعمال الامتحانات.

وكلفت الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بكل محافظة، مسؤول المتابع بالمديرية بإعداد تقارير يومي بمدى الالتزام بالخريطة الزمنية لجميع الصفوف بصفة عامة، ورياض الأطفال والصف الأول الابتدائي "النظام الجديد" بصفة خاصة، والالتزام بالتدريس حتى يوم 24 يناير 2018.

وأكدت الوزارة على الإدارة المركزية متابعة وتقويم الأداء ورصد مدى الالتزام بالمواعيد المحدد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشددت على مراعاة الابتعاد تمامًا عن عقد أي امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين بجميع طوائفهم واليوم الذي يليه.

كما وجهت الوزارة بالالتزام بعدم إجراء أي امتحانات من أي نوع في أي مادة للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في جميع المدارس "حكومي -خاصة- رسمية - لغات".