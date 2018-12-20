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    "الجيزة" تعلن قطع المياه في 4 مناطق بالهرم.. غدًا

    07:39 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    "الجيزة" تعلن قطع المياه في 4 مناطق بالهرم.. غدًا

    ارشيفية

    كتب- إسلام ضيف:

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الخميس، قطع المياه عن 4 مناطق هي: (هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط ، طريق مصر الفيوم بدايةً من نادى الرماية وحتى مدخل طريق الواحات الصحراوى) لمدة 8 ساعات غدًا الجمعة، نتيجة إصلاحات تجريها الشركة بمحطة مياه أكتوبر.

    وذكرت الشركة في بيان لها، أن ضخ المياه بمناطق: (كفرطهرمس، شارع الملك فيصل ومتفرعاته، شارع الأهرام ومتفرعاته، منشأة البكاري، المريوطية، المنصورية) وذلك لمدة 8 ساعات، تبدأ الساعة الــ 10 مساء غد الجمعة وحتى الساعة الـ 6 صباح يوم السبت.

    وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أنها ستضطر للقيام بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بغرفة محابس خاصة بخط المياه قطر 1000 م3 القادم من محطة مياه 6أكتوبر الجديدة .

    وأهابت المحافظة بالمواطنين والمصالح والمنشئات الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الإنقطاع ، كما تستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الشكاوى والمتعلقة بهذا الشأن على رقم طوارىء (125).

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