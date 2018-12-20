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    غدا.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة 8 ساعات

    01:31 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    غدا.. قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة 8 ساعات

    أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام ـ إسكان الشباب ـ إسكان الضباط ـ طريق مصر الفيوم بدءًا من نادي الرماية حتى مدخل طريق الواحات الصحراوي) وضعف المياه عن (كفر طهرمس فيصل ومتفرعاته ـ الهرم ومتفرعاته ـ منشية البكاري ـ المريوطية ـ المنصورية ).

    وأضافت شركة المياه في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة سيكون لمدة 8 ساعات ابتداء من الساعة 10 مساء الجمعة الموافق 21/12/2018 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 22/12/2018؛ لضرورة تنفيذ أعمال صيانة طارئة بغرفة محابس خاصة بالخط قطر 1000مم القادم من محطة مياه أكتوبر الجديدة .

    وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

    شركة مياه الشرب انقطاع المياه هضبة الأهرام طريق الواحات

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