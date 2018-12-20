"الصحة": إعداد أول دليل وطني لـ"الربو الشعبي والسد الرئوية"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بمستشفيات الأمراض الصدرية المنتشرة في محافظات الجمهورية استقبلت أكثر من 2.1 مليون مواطن خلال العام المالي 2017/ 2018.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن العيادات الخارجية استقبلت مليونًا و886 و574 مواطنًا، تم علاجهم بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، في بيان اليوم، أن نحو 640 ألف حالة من الحالات المرضية التي عالجتها العيادات الخارجية بمستشفيات الصدر كانت مصابة بـ"الربو الشعبي"، وألفين و219 حالة منهم مصابة بـ"الدرن الرئوي"، وألف و108 حالات مصابة بالدرن خارج الرئة، و244 ألف حالة مصابة بـ"السدة الرئوية".

وأضاف مجاهد، أن الأقسام الداخلية بالمستشفيات الصدرية، استقبلت 82 ألف مواطن خلال نفس العام المالي، وتنوعت حالتهم بين الالتهاب الرئوي، والتليف الرئوي، والسدة الرئوية، والربو الشعبي، والدرن، وأمراض أخرى.

وقال إنه تم تقديم الخدمة الطبية لقرابة 592 ألف حالة في "استقبال" المستشفيات الصدرية، ودخل 21 ألف و240 حالة للرعايات المركزة، كما تم إجراء أشعة لنحو 885 ألف حالة، كما تم إجراء قرابة ألفي منظار، و4 آلاف و240 عملية جراحية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى.

وبدوره أوضح الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية أن الخطة الاستثمارية لـ"الأمراض الصدرية" خلال العام المالي 2018/ 2019، تتضمن إنفاق 13 مليون و398 ألف جنيه لرفع كفاءة مستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية، بداية من استكمال شبكة غازات مستشفى صدر أسيوط، وشراء تانك اكسجين سعة 6 آلاف لتر في مستشفى صدر الإسماعيلية، وتطوير المعمل والمغسلة وتوسعة مستشفى صدر دمنهور، ورفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، وتجديد شبكة غازات مستشفى قنا، وامتداد غازات صدر بني سويف، وتجهيز صدر دمياط، وتطوير صدر المحلة، وتوفير احتياجات صدر الخارجة، فضلا عن توفير تانك اكسجين بـ"صدر المنيا".

وأشار "أمين" إلى أنه تم تدريب ألف و998 من العاملين بوحدات الأمراض الصدرية في المستشفيات، على مكافحة الدرن للأطباء والتمريض، ومكافحة العدوى، وميكنة وحدات الصدر، ومكافحة الأنفلونزا، وأساسيات الرعاية المركزة للجهاز التنفسي للممرضات.

وكشف "أمين"، عن البدء في عمل دليل للربو الشعبي والسد الرئوية بالتعاون مع أساتذة الجامعات المصرية ليكون أول دليل وطني لعلاج مثل تلك الحالات يصدر عن وزارة الصحة والسكان، كما تم طباعة نسخة محدثة من الدليل الإرشادي لعلاج الدرن، وتحديث الدليل الإرشادي لإدارة "أدوية الدرن".

وأضاف "أمين"، أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن، نجح في تخفيض معدل الإصابة بالمرض في مصر إلى نصف ما كانت النسبة عليه عام 1990، ليسجل 13 حالة لكل 100 ألف من السكان عام 2017، مضيفاً: "نحن نسير بخطى ثابتة لخفض معدل حدوث الدرن بنسبة 20% عما يحدث عام 2015 في عام 2020، لتسجل 12 حالة لكل 100 ألف من عدد السكان".

وتابع: "انخفضت معدلات الوفاة من الدرن لأقل من النصف عما كانت عليه عام 1990، وانخفضت من 4 حالات لكل 100 ألف من عدد السكان لأقل من حالة واحدة لكل 100 ألف من عدد السكان.