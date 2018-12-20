لقاء الرئيس مع ممثلي كبرى الشركات النمساوية.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء، مع ممثلي كبرى الشركات النمساوية في فيينا في ختام زيارته إلى النمسا التي استمرت أربعة أيام، وعدد من قضايا الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس.

وتحت عنوان "الرئيس فى ختام زيارته فيينا: مصر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط" ، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اختتم زيارته التاريخية الناجحة إلى النمسا أمس بلقاء 16 من ممثلي كبرى الشركات النمساوية العاملة فى مصر وعدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.

وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، أن مصر تربطها علاقات سياسية خارجية متوازنة مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن تلك العلاقات تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون فى البناء والتنمية.

وأشار إلى أن مصر هى بوابة إفريقيا والشرق الأوسط وتتوافر فيها جميع مصادر الطاقة والبنية التحتية الحديثة، وشبكة طرق جديدة ورفع كفاءة الموانىء والمطارات والمدن الجديدة، مشيرا إلى البيئة التشريعية التى أصبحت متوافرة فى مصر حاليا، بالإضافة إلى تكلفة العمالة المنخفضة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله، إن الرئيس شدد على أهمية توطين الخبرات والصناعات النمساوية فى مصر لضمان استمرار الاستدامة، وأن تكون ذات تكلفة جيدة، موضحًا أن الرئيس استعرض خلال اللقاء فرص الاستثمار التى تتمتع بها مصر خلال الفترة الحالية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتسهيل مشكلات المستثمرين الأجانب، ومنها وجود سعرين للدولار، وحل مشكلة تحويلات أرباح الشركات الأجنبية للخارج.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدد خلال اللقاء على أن السوق المصرية كبيرة جداً فى المنطقة، وتضم 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى أن مصر بوابة للدول الإفريقية، ولديها العديد من الاتفاقيات مع بعض التجمعات الإقليمية والدولية المهمة، كما استعرض بعض الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقناة السويس الجديدة التى وفرت نصف زمن مرور السفن.

وتحت عنوان "السيسي يلتقي 3 أسر مصرية بالنمسا فقدوا أبناءهم خلال ذهابهم لاستقباله" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى، بمقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا، بـ3 أسر من أبناء الجالية المصرية في النمسا، الذين لقوا مصرعهم في حادث سير أثناء ذهابهم لمؤازرة الرئيس السيسي وتحيته في زيارته لألمانيا عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس حرص علي الالتقاء بهم والشد من أزرهم، مشيراً إلي الرئيس استمع إليهم، و لم يكن لهم أي مطالب علي الإطلاق، مثمنين جهود الرئيس في تحقيق استقرار مصر، وأشادوا بالمشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى القاهرة مساء أمس قادما من العاصمة النمساوية فيينا، بعد زيارة ناجحة استمرت 4 أيام، عقد خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسئولين، وشارك في أعمال المنتدي الأفريقي الأوروبي عالي المستوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي التقى، الاثنين الماضي، مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيليّن، أشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية النمساوية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوي متقدم علي مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، وعقد الرئيس السيسي، مباحثات علي مستوي القمة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس في النمسا صديقًا عزيزًا، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر والنمسا، ومؤكدًا حرص بلاده علي مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين علي جميع المستويات.

وأضافت أن الرئيس السيسي قام بزيارة المجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، وكان في استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس، وأعرب عن تقديره لزيارة المجلس الوطني، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا علي مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين.

عودة إلى صحيفة "الأهرام"، وحول قضايا الشأن المحلي، ذكرت الصحيفة في صفحتها الأولى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة أمس، أنه يجري الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة بالإسكان المتميز بالمدينة، للبيع للجمهور، سيتم الإعلان عنها خلال أيام، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ نحو 2000 وحدة سكنية بالمشروع، ويجري حالياً الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 128عمارة بمشروع "سكن مصر"، من إجمالي نحو 300 عمارة بالمدينة، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء، استهل زيارته التفقدية أمس، للمشروعات التي يجرى تنفيذها، باجتماع موسع مع استشاريي المشروع، ومسئولي شركات المقاولات المنفذة، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات، ولاحظ تأخر إحدى الشركات عن البرامج الزمنية المحددة، فطالب مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأعمال منها على الفور، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع، أو جودة التنفيذ.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء بدأ جولته بتفقد المدينة التراثية، التى تقع على مساحة 230 فدانا تقريباً، حيث يتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لمجمع السينمات والمسجد، وتم البدء فى أعمال تنفيذ الأساسات لمبانى الكنيسة، وتضم المدينة مكتبة، ومتحفاً، وأوبرا، ومناطق ترفيهية وتجارية واستثمارية، كما تفقد مبنى مجلس الوزراء فى مدينة العلمين الجديدة وأجنحته المختلفة، ويتم حالياً الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبنى بالكامل.

وأكد مدبولى أن هناك توجهاً للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وبالتلى ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، موقعى تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة العلمين الأهلية بمدينة العلمين الجديدة، كما تفقد عينات تشطيب الأبراج، والمنطقة الترفيهية الشاطئية بالمدينة، وشدد على ضرورة الاعتماد على مواد البناء والتشطيبات المصرية، تشجيعًا للصناعة المحلية، مع الاهتمام بجودة التشطيبات المنفذة.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت في ضرباتها القوية ضد الفساد، من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحام حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محام لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وكذلك تبديد ضمانات البنك والتصالح فى الأحكام الصادرة ضدها بالسجن، وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأوضحت الصحيفة أن الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط عدد من المسئولين بحي العمرانية وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتورطهم فى وقائع طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو 200 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقارات التي يقوم المقاول ببنائها وإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائى لها بالمخالفة، وبالعرض على نيابة العمرانية أمرت بحبس جميع المتهمين احتياطيًا.

وفي تناولها للشان المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة تفقد مراحل الإعداد الأساسي والتأهيل العسكري للطلاب المستجدين من الدفعة "115" حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والذين يتلقون فترة الإعداد العسكري والتدريب الأساسي بالكلية الحربية.

وأوضحت الصحيفة أن القائد العام تابع عددًا من الأنشطة التدريبية للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل العسكري والحالة الإدارية والمعيشية لضباط المستقبل الذين يخطون أولي خطواتهم داخل المؤسسة العسكرية العريقة لمواصلة مسيرة عطاء أبطال القوات المسلحة جيلا بعد جي، كما رحب بأهالي الطلاب أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية مقدمًا الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبري في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة علي العمل والعطاء. مؤكدا حرص القوات المسلحة علي توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام لمقاتليها.

وأضافت الصحيفة أن القائد العام أدار خلال الزيارة حوارًا مع الطلبة المستجدين استمع خلاله لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في مختلف المجالات. وأوصاهم بالالتزام والانضباط العسكري والتدريب الجاد لتظل قواتنا المسلحة علي أعلي درجات الكفاءة القتالية. مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح للطلبة وأسرهم لتحديات الأوضاع الداخلية والخارجية وتداعياتها علي أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت "الجمهورية" أن القائد العام أكد أن فترة الإعداد العسكري هي النواة التي تغرس في قلوب المقاتلين روح الولاء والانتماء. موصيا الطلاب بالتمسك بالعزيمة والإرادة الصلبة والصدق والأمانة والتحلي بقوة التحمل والشجاعة والإقدام في تنفيذ المهام لتبقي القوات المسلحة دائما درعا واقيا يحمي الأرض ويصون العرض.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت علي اختيار الطلبة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري ومن كافة المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وفقا لأسس ومعايير علمية دقيقة بكل نزاهة وحيادية ودون النظر لأي اعتبارات أخري.

وأكد أن انتماءهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه في أعناقهم ومبعث فخر واعتزاز بأنفسهم بعد انتقائهم من بين الآلاف من خيرة شباب مصر لينضموا إلي صفوف الفرسان وتتواصل بهم مسيرة القوات المسلحة في حماية الوطن والذود عن حدوده برًا وبحرًا وجوًا.

وفي الشأن العالمي وتحت عنوان " ترامب يسحب كامل القوات الأمريكية من سوريا بعد النصر على داعش"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في قرار مفاجئ فجر ردود فعل دولية واسعة، أعلنت الرئاسة الأمريكية بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا والانتقال إلى مرحلة جديدة فى المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض كشف، في بيان له، أن نحو ٢٠٠٠ جندى أمريكى ينتشرون حاليا فى منطقة شرق الفرات ومنبج سيتم سحبهم بالكامل، مشيرا إلى أنه قبل ٥ سنوات كان داعش يمثل خطرا كبيرا فى الشرق الأوسط والآن هزمته الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن النصر على تنظيم داعش فى سوريا لا يعنى نهاية التحالف الدولى أو حملته، مؤكدا أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للتعاون على كل الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "تلك الانتصارات على داعش فى سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمى أو حملته، وبدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".​