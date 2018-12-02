رئيس "النواب" يلتقي سفيري النرويج والعراق بالقاهرة لتعزيز العلاقات

(مصراوي):

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأحد، ستين أرنه روسنس، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة.

وأكد عبدالعال، حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات مع النرويج بوصفها بلد صديق، مشيدا بالعلاقات البرلمانية بين البلدين.

ودعا عبد العال إلى تعزيزها وتبادل الزيارات بين أعضاء البرلمانين المصري والنرويجي، والتنسيق فى المحافل الدولية، كما دعا سفير النرويج إلى بذل المزيد من الجهد خلال فترة رئاسته لبعثة بلاده فى مصر من أجل النهوض بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

من جانبه، عبر سفير النرويج بالقاهرة عن امتنانه بهذا اللقاء، واصفًا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والطيبة، والتي لم تشهد أية أمور تعكر صفوها من قبل، مؤكداً حرصه على لقاء الدكتور رئيس المجلس في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

كما أكد السفير النرويجي، أن مهمته الأساسية هي الدفع بالعلاقات بين البلدين نحو المزيد من التطور والشراكة، وأن النرويج دائماً ماتنظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص، مؤكداً على دعم النرويج للدولة المصرية في كافة جهود الإصلاح التى تتبنها القيادة السياسية المصرية.

على صعيد مماثل، وجه "عبدالعال"، التهنئة لسفير العراق بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهامه بالقاهرة، حيث أكد خلال اللقاء أن العلاقات العراقية مع مصر شهدت خلال العامين الأخيرين تطورات مهمة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالمشروعات التنموية المهمة التي تشهدها مصر وبتجربة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام.

كما أشاد بإنجازات السفير العراقي التي حققها خلال فترة تواجده بالقاهرة على صعيد العلاقات المصرية العراقية، مشدداً على أن قوة العراق تكمن في وحدته الوطنية بين جميع طوائفه، وأعرب عن ثقته الكاملة في عودة العراق مرة أخرى قوة عربية كبيرة مؤثرة وفاعلة. وتمنى للسفير العراقي التوفيق في عمله الجديد كسفير لبلاده في الدنمارك.