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    27 ديسمبر .. ندوة "نحو تنظيم جديد للأحوال الشخصية" بالجامعة الأمريكية

    03:43 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    27 ديسمبر .. ندوة "نحو تنظيم جديد للأحوال الشخصية" بالجامعة الأمريكية

    الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير

    كتب- محمد قاسم:

    تعقد وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، في تمام الساعة السادسة مساء الخميس 27 ديسمبر، ندوة عامة بعنوان "نحو تنظيم جديد للأحوال الشخصية بمصر"، بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير.

    وذكرت الوحدة، في بيان لها، الأربعاء، أن تنظيم الأحوال الشخصية في مصر ارتبط بجدل كبير مجتمعي وسياسي، واستمرار الدعاوى بالحاجة الدائمة لتعديله في ضوء تغير الحياة الاجتماعية وتعقداتها، على الرغم من التغييرات الجارية عليه بشكل مستمر وجزئي منذ العشرينيات من القرن الماضي مع صدور مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والذي لحقته جملة من التغيرات الجزئية والمتفرقة وصولا لصدور قانون 1 لسنة 2000، وصدور القانون المنظم لإنشاء محاكم الأسرة في مصر رقم 10 لسنة 2004، الذي مثل نقلة كبيرة في تنظيم الأحوال الشخصية وإجراءات التقاضي فيها.

    وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال القوانين المنظمة للأحوال الشخصية محل خلاف وانتقادات عديدة، خصوصاً في مسائل الخلافات الأسرية والتقاضي بصددها.

    وستركز الندوة على تناول أبرز إشكاليات قانون الأحوال الشخصية في مصر، والتعرض لأبرز الموضوعات محل الاهتمام بالتعديل والمراجعة في قضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب محاولة الإجابة على أسئلة من قبيل لماذا نحن بحاجة لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي؟ وما هي الملفات التي تحتاج تعديل؟ بالتركيز على قضايا الرؤية وإنذار الطاعة، والولاية التعليمية والاستضافة والنفقة.

    يتحدث في الندوة كل من النائب البرلماني الدكتور سمير أبو طالب، أستاذ القانون العام، ومصطفي محمود، محامي وباحث قانوني، ومعني بقضايا النوع الاجتماعي، والدكتورة رشا دويدار باحثة في النوع الاجتماعي والتنمية، وتدير الندوة نوران أحمد، الباحثة بوحدة أبحاث القانون والمجتمع.

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