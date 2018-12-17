الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي سبل تعزيز العلاقت الثنائية

فيينا- أ ش أ:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، رئيس البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا بمقر البرلمان النمساوي بوسط فيينا.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مصر والنمسا.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم، مأدبة عشاء يقيمها المستشار النمساوى سيباستيان كورتس على شرف الزعماء المشاركين بالمنتدى الأفريقي الأوروبي عالى المستوى الذي سيُفتتح رسميا صباح غد الثلاثاء.