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    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي سبل تعزيز العلاقت الثنائية

    04:50 م الإثنين 17 ديسمبر 2018
    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البرلمان النمساوي سبل تعزيز العلاقت الثنائية

    الرئيس السيسي

    فيينا- أ ش أ:

    التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، رئيس البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا بمقر البرلمان النمساوي بوسط فيينا.

    وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مصر والنمسا.

    ومن المقرر أن يحضر الرئيس السيسي مساء اليوم، مأدبة عشاء يقيمها المستشار النمساوى سيباستيان كورتس على شرف الزعماء المشاركين بالمنتدى الأفريقي الأوروبي عالى المستوى الذي سيُفتتح رسميا صباح غد الثلاثاء.

    هذا المحتوى من

    Asha
    السيسي البرلمان النمساوي فولفانج سوبوتكا

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