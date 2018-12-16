37 طلبًا للترشح بانتخابات "الصيادلة".. و"بدوي" يتقدم بأوراقه (صور)

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رانيا صقر، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، إن اللجنة واصلت لليوم الثاني على التوالي استقبال الطلبات لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

وأوضحت صقر، في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة استقبلت في اليوم الثاني 37 طلباً للترشح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأشارت إلى أن النقابة مستمرة في إصدار شهادات حسن السير والسلوك، والعمل يسير بشكل منتظم، وتقُبل جميع الأوراق المستوفاة.

وتشمل هذه الأوراق: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بنفسه أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري.

في السياق ذاته، كان من أبرز المرشحين للانتخابات، الدكتور حاتم بدوي سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية لمقعد (عضو عام فوق السن)، والدكتور ياسر خاطر عضو مجلس أمناء مركز الحق في الدواء (فوق السن عن منطقة وسط الدلتا)، والدكتور علاء الزغبي مدير البيع الإقليمي بمكتب الإسكندرية لشركة سيديو (تحت السن).

كان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، تقدم بأوراق ترشحه لمنصب النقيب العام، أمس السبت، في أول أيام تلقي طلبات الترشح.