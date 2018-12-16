عضو لجنة التحقيق مع السيد البدوي: نعمل بشكل متجرد من الانحيازات

كتب- محمد نصار:

قال عبدالعزيز النحاس، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو اللجنة المشكلة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، إن اللجنة عقدت اجتماعين لها حتى الآن منذ بداية تشكيلها.

وأضاف النحاس، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد توقيت زمني محدد أمام اللجنة للانتهاء من التحقيق في المخالفات المنسوبة لرئيس الوفد السابق.

وأكد عضو اللجنة، أن فكرة مثول السيد البدوي أمام اللجنة للمسائلة أمر غير محسوم وسيكون وفق ما تراه اللجنة: هذا الأمر وارد حسبما ترى اللجنة.

وأوضح عبدالعزيز النحاس، أن اللجنة تعمل بشكل متجرد من الانحيازات، وتضم شخصيات لا توجد بينهم وبين رئيس الحزب السابق أي خصومة، وتستند فقط في عملها إلى الأدلة والوثائق المقدمة إليها والتي تفحصها بالفعل.

وشكل حزب الوفد لجنة مكونة من 5 أعضاء للتحقيق في المخالفات المالية المنسوبة للدكتور السيد البدوي، وذلك إثر الأزمة الأخيرة التي وقعت بين مجموعة من أعضاء الهيئة العليا وبين المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب الحالي، بسبب انتخابات الهيئة العليا الأخيرة.