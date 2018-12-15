وزير التموين: قبول تظلمات المرحلة الثانية لعدد 133 ألف بطاقة تموين

كتب- عايدة رضوان :

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قبول تظلمات المرحلة الثانية بشهر ديسمبر لعدد ١٣٣ ألف بطاقة بإجمالي ١٨٤.٥ ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أن تحديث وتصحيح بياناتهم بموجب التقدم بطلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر .

وأكد البيان أنه تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم.

ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، لافتا إلي أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم.

وأضاف وزير التموين، أن عملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل أسبوعي، وأى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز أو التموين.

وأكد المصيلحى، على عدم حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومي أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح باب التطلمات من خلال مكاتب التموين.

وأشار وزارة التموين، إلى إصدار وتسليم عدد (٨٥ ألف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالي (١٩٣.٥ ألف مستفيد) جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجاري.

ولفت إلى الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع فى التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة أموال الدعم.