أسقف أسيوط يتعرض لحادث أثناء قدومه إلى القاهرة

كتب- إسلام ضيف:

تعرض الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء الثلاثاء، لحادث طريق أثناء قدومه إلى محافظة القاهرة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، في تصريحات لمصراوي، إن أسقف أسيوط تعرض لحادث طريق أثناء توجهه إلى القاهرة للمشاركة في "سهرة كيهكية" بكنيسة السيدة العذراء، بأرض الجولف.

وأضاف حليم أن الأنبا يؤانس أُصيب في القدم وبكدمات بسيطة، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يعود أسقف أسيوط إلى مقر إيبارشيته بمدينة أسيوط خلال عدة أيام.​