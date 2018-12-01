وزارة الري تفوز بمقعد "المجلس العالمي للمياه"

كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، والذي جاء كنتيجة لمخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

ومثّل مصر في الانتخابات الذي أجراها المجلس العالمي وزارة الموارد المائية والري، بوفد من المركز القومي لبحوث المياه برئاسة الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز، وكل من الدكتور هشام مصطفي نائب رئيس المركز، والدكتور طارق السمان مدير معهد صيانة القنوات المائية، والدكتور عمرو فضل مدير معهد بحوث المياه الجوفية، والذى شارك في انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه يوم الجمعة في إطار الجمعية العمومية الثامنة للمجلس وذلك للتصويت لاختيار مجلس المحافظين الجدد لمدة ٣ سنوات في الفترة من 2019 حتى2021.

وقالت وزارة الري في بيان اليوم، إن نتيجة التصويت جاءت بفوز المركز القومي لبحوث المياه ممثلا عن وزارة الموارد المائية والرى بمقعد لمصر فى المجمع الثاني لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، وهو ما يعد تتويجا للدور المصرى والوزارة بالفوز بمقعد فى أحد المحافل الدولية فى علوم المياه وهو المجلس العالمي للمياه.