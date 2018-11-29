السيسي يستقبل مروة العبد "سائقة التروسيكل"

القاهرة- مصراوي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، المعروفة إعلاميًا بـ"سائقة التروسيكل".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بها كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب في الإصرار والكفاح.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح اليوم/ وسام الرياضة للأبطال الرياضيين: "المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للإسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم".