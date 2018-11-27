حدث ليلا| مفاجأة جديدة لطلاب أولى ثانوي.. و"الوكلاء والشياطين" ضد الأهلي

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، نستعرضها في التقرير التالي:

الأخبار:

* وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة لطلاب أولى ثانوي: "هنريحهم"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أعدت لطلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم نظام التقييم الجديد، مفاجأة سارة، بخلاف الجدول المقرر إعلانه، اليوم الثلاثاء، والذي يتضمن أداء مادة واحدة في اليوم مع إتاحة فواصل مناسبة بين الامتحانات، وزيادة الفترة المخصصة للإجابة.

* اعتراض أزهري على "المساواة في الميراث": النصوص لا تقبل الاجتهاد

أثارت موافقة البرلمان التونسي على قانون يساوي المرأة بالرجل في الميراث، انتفاضة داخل مؤسسة الأزهر الشريف، لاسيما عقب تصريحات الدكتور سعدالدين هلالي أستاذ الفقه المقارن، بكلية أصول الدين، والتي أيد فيها القانون.

* اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر طلب رفع الحصانة عن "رئيس الزمالك"

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب جديد من النائب العام لرفع الحصانة عن البرلماني رئيس نادي الزمالك.

* الإسكندرية تودع "الأسطورة".. تعرف على الشخصية الحقيقية لـ"البحار مندي"

ودعت الإسكندرية أمس الأحد، محمد مُندي الشخصية الحقيقية لمسلسل "البحار مندي" والذي وافته المنية عن عمر يناهز 95 عامًا، تاركا وراءه إرثا من البطولات الوطنية التي أرخها الأدب والدراما المصرية.

* معترفًا بأخطاء الفواتير.. وزير الكهرباء يكشف عن خطة تغيير العدادات التقليدية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يخدم خطوط الربط مع دول أوروبا، لافتا إلى أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.

* تسببت في مقتل مُعلمة بالإسكندرية.. هذه مخاطر لعبة "PUBG" فاحذروها

قبل أشهر قليلة أثارت لعبة "الحوت الأزرق" الشهيرة ضجه كبيرة في العالم العربي، وأدمنها كثيرون من فئة المراهقين الذين دفعت بعضهم للانتحار، وما أن أنتهى الحديث عنها لتطل لعبة جديدة على العالم العربي والمصري، Player Unknown’s Battle Grounds التي تعرف باسم PUBG.

حوادث:

* "خناقة بسبب فيلا".. تفاصيل اتهام حفيد "طلعت حرب" بالاعتداء على شخص في المنيل

فتحت نيابة مصر القديمة، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام سمير علي طلعت حرب (حفيد الاقتصادي طلعت حرب) و5 آخرين بالاعتداء على شخص، واتلاف ممتلكات خاصة به في منطقة المنيل.

مصدر قانوني: مذكرة لرفع الحصانة عن "رئيس الزمالك".. و"تشريعية النواب" صاحبة الاختصاص

أكد مصدر قانوني، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم بمذكرة لمجلس النواب، للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في القضية المعروفة إعلامياً بتغيير العملة في النادي.

* سيارة نقل تقتحم عمارة سكنية بالمشروع الأمريكي في حلوان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحادث سيارة نقل بمقطورة، في منطقة المشروع الأمريكي بحلوان، والتي تسببت في إصابة سيدة حامل بدهس ساقيها تحت السيارة.

العلوم:

* ناسا تنشر أول صورة للكوكب المريخ بعد هبوط المسبار "إنسايت"

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أول صورة التقطها المسبار "إنسايت" عقب هبوطه على سطح المريخ.

* لحظات الفرح في "ناسا" بعد الهبوط الناجح على سطح المريخ (فيديو)

عاش طاقم عمل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لحظات عصيبة قبل أن تصل المركبة "إنسايت" إلى سطح كوكب المريخ، مساء الإثنين وتهبط بشكل ناجح.

* رحلة ناجحة للمركبة "إنسايت" إلى كوكب المريخ (صور وفيديو)

أعلنت الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، الإثنين، هبوط المسبار "إنسايت" على سطح كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت قرابة 7 أشهر.

الرياضة:

* الأهلي عن المدرب الجديد: ليس بالضرورة أن يكون الأغلى هو الأفضل

قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي إنه ليس بالضرورة أن يختار الأهلي مدربه الجديد بناء على قيمة التعاقد معه مشدداً على أنه ليس بالضرورة أن يكون الأغلى هو الأفضل.

* الأهلي عن تسريب أسماء صفقاته: "الوكلاء والشياطين"

نفى عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي تسريبات داخلية لاسماء صفقات النادي القادمة سواء لاعبين أو خاصة بالمدرب الجديد مرجعاً الأمر إلى تعدد وكلاء اللاعبين .

* رسميًا.. الإسماعيلي يستدعي الحضري للتحقيق معه

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الاثنين، إخطار رسميا إلي الحارس عصام الحضري بشان موعد تحويله للتحقيق.

* النجوم: طاقم حكام مباراة بيراميدز سيؤثر اقتصاديًا على مصر

اعترض نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على طاقم حكام مباراته أمام بيراميدز في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا أنه لا يمانع ضم ثنائي مصري لتطبيق العدالة.

شؤون عربية وعالمية:

* بعد الإفراج عن الجاسوس البريطاني.. الإمارات: الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه بشأن ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً.

* من هو الأكاديمي البريطاني الذي عفت عنه الإمارات بعد إدانته بالتجسس؟

أكد أصدقاء وزملاء وأفراد أسرة الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، الذي سجن في الإمارات لإدانته بالجاسوسية قبل العفو عنه، أنه ليس عميلا للمخابرات.

* ترامب يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه يتوقع أن يمضي قدمًا في زيادة الرسوم الجمركية إلى 25% بدلًا من 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

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