تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء 9 يونيو 2026، متأثرة باستمرار الضغوط التي تواجه المعدن الأصفر عالميًا نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتصاعد رهانات الأسواق على استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تراجعًا بقيمة 30 جنيهًا، ليسجل 6425 جنيهًا مقابل 6455 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بانخفاض نسبته 0.46%. ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7343 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 5508 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 51400 جنيه، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 4329 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن الأسواق المحلية تعكس حالة من "الصبر الاستراتيجي" لدى المتعاملين، رغم الضغوط العالمية التي تدفع الذهب للتراجع.

وأضاف إمبابي أن اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل من 107.88 جنيه إلى 113.92 جنيه للجرام يعكس ثقة قطاع من المستثمرين في عودة الذهب للارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المتعاملين يرفعون هامش التسعير تحسبًا لعودة الزخم إلى السوق العالمية.

وأوضح أن المستثمر المصري يتذكر جيدًا كيفية تعافي الذهب خلال الأزمات الجيوسياسية السابقة، مؤكدًا أن البقاء في السوق خلال المرحلة الحالية لا يمثل مضاربة قصيرة الأجل بقدر ما يعكس استعدادًا لاقتناص الفرص المستقبلية.

وأشار إمبابي إلى أن السوق العالمية تشهد حاليًا صراعًا واضحًا بين ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ومخاطر التضخم، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأكد أن العامل الأكثر تأثيرًا في الوقت الراهن يتمثل في السياسة النقدية الأمريكية، بعدما عززت بيانات سوق العمل الأخيرة توقعات استمرار التشدد النقدي.

وأوضحت "آي صاغة" أن تقرير الوظائف الأمريكي القوي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، حيث تسعّر الأسواق حاليًا فرصة تتجاوز 70% لاتخاذ الفيدرالي خطوة جديدة نحو التشديد النقدي بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف إمبابي أن ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يفسر الضغوط البيعية التي تعرضت لها الأوقية العالمية خلال الفترة الأخيرة.

أسعر الذهب في مصر

وعلى الصعيد المحلي، كشف تقرير "آي صاغة" عن ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل إلى 113.92 جنيهًا للجرام، بما يعادل نحو 1.81%، مقارنة بنحو 107.88 جنيهًا في الجلسة السابقة.

وأوضح إمبابي أن هذه العلاوة السعرية لا تعكس اضطرابات في السوق بقدر ما تعبر عن حالة ترقب وحذر بين المتعاملين، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري شهد تحركات محدودة، حيث تراجع متوسط السعر من 52.10 جنيهًا إلى 51.82 جنيهًا، إلا أن هذا التراجع لم يكن كافيًا لتعويض الضغوط الناجمة عن أداء الذهب عالميًا.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، تعرضت أسعار الذهب لضغوط بفعل قوة الدولار الأمريكي المدعومة ببيانات التوظيف الإيجابية، في الوقت الذي حدّت فيه جهود التهدئة في الأزمة الإيرانية من ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

ولفت إمبابي إلى أن استقرار الأوضاع نسبيًا في الشرق الأوسط حال دون تعرض الذهب لهبوط أكثر حدة، مؤكدًا أن أي تصعيد جديد قد يعيد المعدن الأصفر سريعًا إلى مسار الصعود، وأن الأسواق تترقب باهتمام صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، باعتبارهما المحدد الرئيسي لاتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأكد إمبابي أن قرار الفيدرالي المقبل قد يرسم خريطة أسعار الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026، موضحًا أن أي إشارات إضافية إلى استمرار التشدد النقدي قد تدفع الأسعار لمزيد من التراجع على المدى القصير.