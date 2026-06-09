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ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:15 ص 09/06/2026

اسعار الدواجن

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ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 104.34 جنيه، بزيادة 2.1 جنيه.

وحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 84.9 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.59 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 114.23 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 127.39 جنيه، بتراجع 3.55 جنيه.

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