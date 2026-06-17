ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.10% عند مستوى 52621 نقطة، في ختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 100.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 333.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 233.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.50% عند مستوى 52047 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 20%، ليغلق على سعر 41.4 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 34.5 جنيه.

وصعد سهم رواد السياحة – الرواد بنسبة 19.98%، ليغلق على سعر 42.64 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 35.54 جنيه.

وزاد سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 15.96%، ليغلق على سعر 8.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.33 جنيه.

وارتفع سهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب بنسبة 11.89%، ليغلق على سعر 8.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.82 جنيه.

وصعد سهم سبيد ميديكال بنسبة 8.37%، ليغلق على سعر 45 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 41 قرشًا.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بنسبة 5.62%، ليغلق على سعر 13.94 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.77 جنيه.

وتراجع سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 4.39%، ليغلق على سعر 13.06 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.66 جنيه.

وانخفض سهم العربية للمحابس بنسبة 4.17%، ليغلق على سعر 10.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.27 جنيه.

وتراجع سهم بنيان للتنمية والتجارة بنسبة 3.93%، ليغلق على سعر 5.14 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.35 جنيه.

وهبط سهم الوطنية للطباعة بنسبة 3.25%، ليغلق على سعر 25.03 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 25.87 جنيه.