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ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:12 ص الأحد 03 أغسطس 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 جنيهات، و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا، بزيادة جنيهن.

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الخضروات الفاكهة سوق العبور البطاطس الطماطم الكوسة
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