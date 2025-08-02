كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 2-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.