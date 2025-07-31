تغطية الطرح العام لـ "الوطنية للطباعة" 23.60 مرة

كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت بيانات شاشات الـOPR الخاصة بتغطية الاكتتاب تغطية قوية للطرح العام لشركة "الوطنية للطباعة"، حيث بلغ معدل التغطية 23.60 مرة في آخر أيام الإكتتاب، بإجمالي طلبات بلغت 249.84 مليون سهم، مقارنة بـ10.58 مليون سهم مطروحة ضمن الشريحة العامة، بنسبة تخصيص 4.23 %.

وكانت الشركة الوطنية للطباعة أعلنت عن طرح أسهمها للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 21,171,040 سهم تمثل نسبة 10% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة.

وتم ذلك من خلال شريحتين طرح عام وخاص بسعر حده الأقصى القيمة العادلة البالغة 28.27 جم/سهم (علما بأن السعر النهائي للطرح يبلغ 21.25 جنيه).

وتم تلقي وتسجيل الأوامر بحد أدنى 100 سهم و حد أقصى عدد أسهم الطرح العام للمستثمر الواحد وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 27/07/2025 و لمدة 5 أيام عمل لينتهي الإكتتاب اليوم الخميس الموافق 31/07/2025.

وكانت الشريحة الثانية (الطرح الخاص) يبلغ عدد 10,585,520سهم تمثل نسبة 50 % من الأسهم المطروحة و نسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة و تم تخصيصها لمستثمر مؤهل هو عمران محمد العمران.





