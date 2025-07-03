كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض ، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس 3-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.99 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.06 جنيه، بتراجع 2.74 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.42 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.73 جنيه، بتراجع 1.56 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.25 جنيه، بزيادة 86 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.02 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 62.68 جنيه، بتراجع 3.3 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.47 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.33 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.18 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة:.97.4 جنيه، بتراجع 1.77 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.52 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.62 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 132.23 جنيه، بتراجع 5.6 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.91 جنيه، بزيادة 3.85 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.57 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 103.07 جنيه، بزيادة 5.01 جنيه.





