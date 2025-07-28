

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن سجل سعر الذهب تراجعا جديدا في مصربحلول نهاية التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر سجل تراجعا جديدا في مصر بنحو 20 جنيها ، بحلول نهاية التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصرواي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5,291 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4,630 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3,968 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب بلغ 37,040 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.