كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والخيار الصوب، والليمون البلدي، والتفاح المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 21-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا، بتراجع جنيهين.