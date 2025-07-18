بزيادة 5.25 جنيه.. الشرقية للدخان ترفع رسميا أسعار السجائر الشعبية

كتبت- آية محمد:

رفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار السجائر المحلية الأكثر شعبية بقيمة 5.25 جنيه في العبوة، من 38.75 جنيه إلى 44 جنيهًا وفق ما قاله إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات.

كان مصدر مسؤول في شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" قال في تصريح سابق لـ "مصراوي"،إن الشركة أوقفت البيع للتجار منذ يوم السبت 28 يونيه، انتظارًا لنشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية، وهو ما سيتبعه الإعلان رسميًا عن الأسعار الجديدة.

يتناول "مصراوي" في السطور التالية الأسعار الجديدة للسجائر المحلية:

كليوباترا كينج سايز

- سعر الجملة: 43.950 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين

- سعر الجملة: 43.950 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا بوكس

- سعر الجملة: 43.950 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

بوسطن / بلمونت

- سعر الجملة: 43.750 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

مونديال "أحمر - أزرق – سيلفر"

- سعر الجملة: 43.750 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

مونديال سويتش "منتول - بلو بيري"

- سعر الجملة: 43.750 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول

- سعر الجملة: 43.750 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

كليوباترا سوبر

- سعر الجملة: 43.950 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر

- سعر الجملة: 43.750 جنيه.

- سعر البيع للمستهلك: 44 جنيهًا.





