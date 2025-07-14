للأنشطة الصناعية والتجارية.. كيف تتعاقد على توصيل الغاز الطبيعي؟

كتبت– دينا كرم:

أتاحت وزارة البترول والثروة المعدنية إجراءات واضحة ومحددة لتوصيل الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية والتجارية، بما في ذلك المخابز الإفرنجية، ضمن خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز كمصدر طاقة أنظف وأقل تكلفة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" المستندات المطلوبة لكلا القطاعين، بالإضافة إلى المراحل التي تمر بها عملية التوصيل من تقديم الطلب وحتى بدء تشغيل الخدمة، وذلك وفقًا بيانات صادرة عن الوزارة.

مراحل التعاقد

يتم إجراء معاينة للعميل لتحديد الاستهلاكات الحالية والمستقبلية للمصنع، مع تحديد مصدر التغذية وتحديد موقع المنظم والعداد.

يتم إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة الشبكة الخارجية وملحقاتها والداخلية شاملة عداد القياس، وإخطار العميل بها شاملة تأمين الاستهلاك، قيمة العداد ومصاريف عقد الصيانة للموافقة عليها، بخلاف تحمله تكلفة استخراج التصاريح وإعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة تخفيض الضغط ووحدة القياس والفلترة.

يتم إخطار الشركة القابضة للغازات الطبيعية بمتوسطات استهلاك العميل السنوية وكذلك تكلفة الشبكة الخارجية وموافقة العميل على سداد التكلفة.

عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال الفنية وإجراء اختبارات الشبكة، يتم التعاقد النهائي مع العميل، شريطة استيفائه للمستندات المطلوبة التالية:

المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالأنشطة الصناعية

السجل التجاري للعميل

البطاقة الضريبية للعميل

رخصة مزاولة المهنة

إثبات الملكية

إثبات شخصية المتعاقد أو المفوض بالتوقيع

المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية

صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع)

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع)

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال

صورة من السجل التجاري (الأصل للاطلاع)

صورة من البطاقة الضريبة (الأصل للاطلاع)

صورة من رخصة مزاولة النشاط

إيصال سداد تأمين العداد حسب سعته

إيصال سداد تأمين الاستهلاك

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