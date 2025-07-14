كتبت- أمنية عاصم:

رجح خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ"مصراوي" أن يتجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 قمته التاريخية التي سجلها في مارس الماضي عند مستوى 34.500 نقطة خلال الفترة المقبلة، مع ذلك يبقى الأداء مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها دخول المؤسسات كمشترٍ رئيسي للأسهم بدلًا من التركيز على أذون الخزانة، وتسريع وتيرة ملف الطروحات الحكومية.

المستويات المستهدفة والتحديات

توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يصل مؤشر EGX30 إلى مستواه التاريخي عند 34.500 نقطة، لكنها أشارت إلى احتمال وجود محطات لجني الأرباح قبل الوصول إلى هذا المستوى. وشرحت أن "المتعاملين الذين اشتروا عند مستويات منخفضة قد يبدأون بالبيع عند اقتراب المؤشر من مستويات مقاومة قوية، ما قد يؤدي إلى ضغوط بيعية مؤقتة".

وأضافت رمسيس أن الأداء الجيد للمؤشر خلال الربع الثالث من العام يعتمد على عوامل عدة، أهمها دخول المؤسسات كمشترين رئيسيين للأسهم، إضافة إلى نتائج أعمال الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر.

أما من حيث المحفزات، فذكرت رمسيس أن خفض أسعار الفائدة سيكون إيجابيًا للشركات التي تعتمد على الاقتراض، بينما قد يؤثر سلبًا على الشركات المستثمرة في أدوات الدين كأذون وسندات الخزانة. كما أكدت أن فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في إفريقيا والدول العربية ومن خلال اتفاقيات تكتل بريكس، يعزز الإيرادات الدولارية ويؤثر إيجابيًا على المؤشر.

وأشارت إلى أن الاستقرار السياسي والاستثماري ضروري لجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن تكرار حوادث مثل الحرائق في المصانع يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار ويُضعف ثقة المستثمرين الأجانب.

حجم السيولة والتحديات الفنية

من جهته، قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن حجم السيولة الحالي في السوق يدعم صعود مؤشر EGX30 إلى مستوى 38.000 نقطة، متجاوزًا القمة التاريخية السابقة. وأشار إلى أن السوق يشهد متوسط سيولة يومية يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا.

ومع ذلك، حذر الغايش من وجود مقاومة فنية عند مستوى 33.500 نقطة، حيث عادة ما يتبع الوصول إلى هذا المستوى عمليات جني أرباح طبيعية.

وأضاف أن ملف الطروحات الحكومية يعد محفزًا قويًا لضخ سيولة جديدة من خارج السوق، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا خبر إيجابي يعزز جاذبية السوق، معربًا عن أمله في خفض الفائدة مستقبلًا حال تحسن معدلات التضخم.

توقعات الأداء خلال العام المقبل

أما رشا محسب، خبيرة أسواق المال، فتوقعت أن يستهدف مؤشر EGX30 خلال الـ12 شهرًا المقبلة مستويات بين 37,087 نقطة و38.505 نقطة، مع احتمال حدوث هبوط مؤقت لجني الأرباح عند مستويات بين 33.736 و33.750 نقطة، قبل أن يعاود المؤشر الارتفاع مستهدفًا 48.000 ثم 49.000 نقطة.

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: تغطية الطرح الخاص لشركة "بنيان" 7 مرات والعام 5 مرات

أسعار ثابتة ومبيعات متراجعة.. سوق أدوات السباحة يواجه ركودًا موسميًا

الشعبة: أسعار الأسماك في القاهرة أقل 20% من المدن الساحلية حاليا لهذه الأسباب