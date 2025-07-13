كتبت- دينا كرم:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي" إن مبيعات أدوات السباحة مثل العوامات، واللايف جاكيت، والنظارات، تراجعت بنسبة تصل إلى 60% هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن الأسعار لم تشهد تغييرًا هذا العام، وذلك نتيجة توفر كميات كبيرة من البضائع المتبقية من العام الماضي، وهو ما دفع التجار والمستوردين إلى التركيز على تصريف هذا المخزون وعدم رفع الأسعار.

وأضاف صفا أنه كان هناك إقبال نسبي على الشراء بعد عيد شم النسيم، لكن حاليًا تراجعت حركة الشراء، خاصة أن كثيرًا من الأسر تفضل التركيز على شراء المستلزمات الأساسية للمنزل، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن كثيرًا من المستهلكين قاموا بشراء عوامات وكتافات للأطفال في مواسم سابقة، ولا يرون ضرورة لشراء أدوات جديدة هذا العام، وهو ما انعكس سلبًا على حركة السوق.

أسعار أدوات البحر

وأوضح صفا أن العوامة الصغيرة مقاس 60 سنتيمتر تباع بأسعار جملة تبدأ من 25 جنيهًا وتصل إلى 75 جنيهًا حسب الحجم، فيما يبدأ سعر اللايف جاكيت من 45 جنيهًا، وسعر الكتافات من 35 جنيهًا، وسعر نظارات البحر من 15 جنيهًا، وهي الأدوات الشعبية المنتشرة في الأسواق.

وتابع صفا أن الأدوات التي لها علامة تجارية مشهورة ، فتبدأ أسعار العوامات بها من 80 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكتافات نحو 60 جنيهًا.

وذكر صفا أن العوامات ذات التصاميم المميزة مثل "الفلامنجو" تبدأ أسعارها من 300 جنيهُا، وقد تصل إلى 600 أو 1800 وحتى 3000 جنيه، وفقًا للحجم والشكل.

وأوضح أنه فيما يتعلق بأحواض حمامات السباحة التي يتم وضعها في المنزل تبدأ أسعارها من 500 جنيه للمقاسات الصغيرة التي يبلغ قطرها متر وارتفاعها 25 سنتيمتر، بينما تصل أسعار الأنواع الكبيرة التي توضع في حدائق الفيلات إلى 20 و30 ألف جنيه.

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