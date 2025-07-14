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انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:27 ص الإثنين 14 يوليه 2025

أسعار السمك

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.

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أسعار السمك أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية
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