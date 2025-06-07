كتبت- آية محمد:

تتيح الشركة المصرية للاتصالات "وي" خيارات متنوعة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بما يتناسب مع احتياجات عملائها، حيث يمكنهم اختيار الدفع بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

كما تقدم الشركة مجموعة واسعة من وسائل الدفع سواء الإلكترونية أو التقليدية، مما يمنح العملاء مرونة في اختيار الطريقة التي تناسبهم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أنظمة دفع فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد المتاحة:

النظام الشهري

يتم سداد الفاتورة شهريًا، وتوفر الشركة فترة سماح تبلغ 20 يومًا في حال التأخر عن الدفع.

وبعد انتهاء فترة السماح يتم تحويل خط التليفون الأرضي لخدمة استقبال المكالمات لمدة 7 أيام.

وبمجرد انتهاء تلك الفترة يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

النظام الربع سنوي

يتم سداد الفاتورة كل 3 أشهر، وتوفر الشركة فترة سماح تبلغ 3 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع استقبال المكالمات.

وعند تجاوز تلك الفترة يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

النظام السنوي

يتم دفع الفاتورة مرة واحدة سنويًا، وتوفر الشركة فترة سماح تبلغ 7 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع الاستقبال.

وبعد تجاوز تلك الفترة يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

طرق الدفع

تقدم الشركة عدة طرق لسداد الفواتير، منها:

- مراكز شركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة الرسمي أو من خلال تطبيق "My WE ".

- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- خدمات "فودافون كاش، وخدمة فوري، واتصالات كاش، وأورنج كاش، ووي باي، وماكينات شركة سداد، وBee، وخدماتي، وأمان والأهلي ممكن، ومصاري".

- مكاتب البريد المصري.