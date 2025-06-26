كتبت- أمنية عاصم:

سجل سهم شركة إنفيديا (NVDA.O) أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الأربعاء، واستعادت الشركة المصنعة للرقائق عرشها كأغلى شركة في العالم بعد أن صرّح محلل بأن الشركة على وشك استغلال "الموجة الذهبية" للذكاء الاصطناعي؛ وفقا لتقرير لوكالة رويترز.

وأضاف التقرير، أن أسهم الشركة - التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها- ارتفعت بأكثر من 4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 154.10 دولار. وقد رفع هذا الارتفاع القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى 3.76 تريليون دولار، متجاوزةً مايكروسوفت التي قُدّرت قيمتها الأخيرة بـ 3.65 تريليون دولار بعد زيادة بنسبة 0.2% في أسهمها.

وفي إطار دعم الارتفاع الأخير لسهم إنفيديا، رفعت لوب كابيتال سعرها المستهدف لسهم شركة تصميم معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة من 175 دولارًا إلى 250 دولارًا، مع الحفاظ على توصيتها "بالشراء".

وتابع التقرير، أن أناندا بارواه، المحلل في لوب كابيتال، كتب في مذكرة للعملاء: "يشير عملنا إلى أننا ندخل "الموجة الذهبية" التالية من تبني جيل الذكاء الاصطناعي، وأن إنفيديا في طليعة مرحلة أخرى من الطلب القوي الذي فاق التوقعات".

وتعكس مكاسب إنفيديا الأخيرة عودة سوق الأسهم الأمريكية إلى "تجارة الذكاء الاصطناعي" التي غذّت مكاسب هائلة في أسهم الرقائق وشركات التكنولوجيا ذات الصلة في السنوات الأخيرة، بفضل التفاؤل بشأن هذه التكنولوجيا الناشئة؛ وفق التقرير.

وتداولت Nvidia و Microsoft و Apple (AAPL.O) المراكز عدة مرات كأكثر الشركات قيمة في العالم خلال العام الماضي، حيث تصدرت Microsoft مؤخرًا بعد تجاوزها Nvidia في أوائل يونيو.

وارتفع سهم Apple بنسبة 0.4٪ أمس الأربعاء، مما رفع قيمته إلى 3.0 تريليون دولار.

وانتعشت Nvidia الآن بأكثر من 60٪ من أدنى مستوى إغلاق لها في 4 أبريل، عندما كانت وول ستريت تعاني من إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية العالمية. تعافت الأسهم الأمريكية، بما في ذلك Nvidia، وسط توقعات بأن البيت الأبيض سيتوصل إلى اتفاقيات تجارية لتخفيف الرسوم الجمركية؛ بحسب رويترز.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع التكنولوجيا (SPLRCT) بنسبة 0.9% في آخر مرة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة تقارب 6% بحلول عام 2025.

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