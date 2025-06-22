بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

كتبت - دينا كرم:

توقع خبراء في سوق الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة، خاصة في حالة الرد الإيراني على الهجمات التي قامت بها أمريكا فجر الأحد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهداف منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان" النووية، واصفًا العملية بأنها "نجاح عسكري هائل"، مشيرًا إلى أن منشأة فوردو تحديدًا كانت الأكثر تحصينًا وتمت إبادتها بالكامل.

مصير الذهب مرتبط بالرد الإيراني

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن اتجاه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة يعتمد بشكل رئيسي على رد الفعل الإيراني.

وأضاف أنه في حال جاء الرد الإيراني عنيفًا، فقد نشهد موجة توترات أكبر، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى قفزات جديدة.

وأشار إلى أن السعر العالمي للذهب يتداول حاليًا بين 3300 و 3400 دولار للأونصة، وأنه في حال التصعيد قد يصل إلى مستوى 3500 دولار.

وأوضح ميلاد أن أي تحرك في السعر العالمي سينعكس فورًا على السوق المحلي، نتيجة الارتباط المباشر بين سعر الذهب العالمي وسعر الذهب في مصر، متوقعًا ارتفاع الأسعار محليًا حال استمرار التصعيد.

واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، الذي تحدث لـ"مصراوي"، مع الرأي السابق في أن حالة التوتر وعدم اليقين السائدة عالميًا تدفع المستثمرين والأفراد إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، مما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتوقع نجيب أن تستمر الأسعار في الاتجاه الصعودي، قائلًا إن الذهب قد يصل إلى 3450 أو حتى 3500 دولار للأونصة عالميًا، بينما قد تسجل الأسعار في السوق المحلي مستوى 4900 جنيه للجرام حال استمرار التوترات دون تهدئة.

نصائح الشراء في الوقت الحالي

وأشار ميلاد إلى أن من يفكر في الشراء بهدف الاستثمار طويل الأجل لا ينبغي أن يتردد، مؤكدًا أن الذهب يظل مخزنًا آمنًا للقيمة، ومن المرجح أن يحقق مكاسب مستقبلية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

كما نصح نادي نجيب المقبلين على الزواج أو الخطوبة بالشراء في الوقت الحالي، قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر مع تطور الأحداث.

ونصح نادي المستثمرين بشراء جزء من احتياجاتهم حاليًا، وانتظار استقرار المشهد السياسي قبل استكمال باقي الكميات.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، توقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار للأوقية، وفي المقابلة في برنامج «كلام بيزنس» تنبأ بوصول الذهب إلى هذا السعر "خلال ثلاثة أو أربعة أعوام".

وأكد على أن مصر تمتلك مخزون كبير من الذهب، كما أشار إلى أن تمسكه بالاستثمار في الذهب على المدى الطويل، واصفا هذا التوجه بأنه ليس مجرد وسيلة لحماية الثروة من التقلبات، بل استراتيجية طويلة المدى.

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