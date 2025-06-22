ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد

كتبت - دينا كرم:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار، أن شركته بدأت أعمال التنقيب والتعدين عن الذهب في مصر منذ عام تقريبًا، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها حتى الآن إيجابية ومبشرة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلام بيزنس» على CNN الاقتصادية، أن مصر تمتلك مخزون كبير من الذهب.

وأكد ساويرس تمسكه بالاستثمار في الذهب على المدى الطويل، واصفا هذا التوجه بأنه ليس مجرد وسيلة لحماية الثروة من التقلبات، بل استراتيجية طويلة المدى.

وكان ساويرس توقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 5000 دولار للأوقية، وفي المقابلة في برنامج «كلام بيزنس» تنبأ بوصول الذهب إلى هذا السعر «خلال ثلاثة أو أربعة أعوام».

وفي مقابلة أخرى مع " العربية Business "، قال ساويرس إن تكلفة استخراج أونصة الذهب من المناجم، تتراوح بين 1200 و1500 دولار، وهو ما يتيح تحقيق أرباح كبيرة حتى في أسوأ سيناريوهات تراجع الأسعار.

وأشار ساويرس إلى أن الصين وروسيا هما أكبر مشتري للذهب حاليًا، وذلك في إطار سعيهما للتحوط من هيمنة الدولار الأميركي، مضيفًا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان يدفع نحو خفض قيمة الدولار، وهو ما حدث بالفعل، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وأوضح أن الطلب العالمي على الذهب يتفوق حاليًا على حجم المعروض، بسبب تأخر دخول المناجم الجديدة إلى الإنتاج، حيث تستغرق عملية بدء تشغيل منجم جديد نحو 7 سنوات منذ لحظة الاستكشاف وحتى بدء الاستخراج الفعلي.

وأكد ساويرس على أن هناك فجوة متزايدة بين الطلب والإنتاج، حيث أن العمر الإفتراضي للمنجم الواحد يتراوح بين 10 إلى 15 سنة، ومع انخفاض إنتاج عدد من المناجم الحالية، وبطء دخول المناجم الجديدة حيز التشغيل.

وتابع أن هذه العوامل هي ما تدعم استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة إن لم يكن متجاوزا لها.

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