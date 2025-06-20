ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.41 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

بنك مصر: 13.41 جنيه للشراء بزيادة 27 قرشًا، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.3 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و 13.45 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.