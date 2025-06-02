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بمعرض "أويجاتيك".. شركات البترول المصرية تستهدف شراكات للتوسع الإقليمي

10:13 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز
  • عرض 5 صورة
    معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز
  • عرض 5 صورة
    معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز
  • عرض 5 صورة
    معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز
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كتبت- دينا كرم:

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز (أويجاتيك 2025)، بمشاركة متميزة لقطاع البترول المصري، الذي يحل ضيف شرف هذه الدورة من الحدث المقام تحت رعاية دولة رئيس وزراء العراق المهندس محمد شياع السودانى خلال الفترة من 1-4 يونيه 2025 وتحت إشراف وزارة النفط العراقية وبمشاركة 66 شركة في مجالات البترول والغاز والطاقة من مختلف دول العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن جناح قطاع البترول المصرى في المعرض ضم شركات بتروجت، إنبي، وصان مصر، وبترومنت، ومودرن جاس، حيث يوضح قدرات الشركات المصرية التي اكتسبت سمعة إقليمية مرموقة في اعمال الهندسة وتصميم وتنفيذ المشروعات والانشاءات واعمال الصيانة ومد خطوط شبكات البترول والغاز وتوصيل الغاز للمنازل والمنشآت.

وأضافت أن الجناح شهد في يومه الأول إقبالاً كبيراً من كبار المسئولين والزوار وسط إشادة كبيرة بما يعكسه من قيمة ومكانة كبيرة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات والاعمال الفنية والهندسية المتخصصة في مختلف مجالات الطاقة والبترول والغاز.

ويمثل المعرض فرصة هامة لإبراز القدرات والخبرات التي تمتلكها شركات البترول المصرية في تنفيذ المشروعات المتخصصة، والتواصل مع كبرى الشركات العالمية لعقد شراكات جديدة تستهدف تنمية حجم أعمالها، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية ومواكبة التطورات الجديدة في صناعة الطاقة.

وافتتح المعرض أمس رئيس لجنة الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء العراقي بحضور كبار المسئولين وممثلي الشركات المشاركة في المعرض.

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معرض العراق تكنولوجيا النفط والغاز شركات البترول المصرية أويجاتيك 2025
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