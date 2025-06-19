إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-6-2025 مع بداية التعاملات

05:47 ص الخميس 19 يونيو 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-6-2025، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5463 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4780 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4098 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3187 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2276 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 169914 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38240 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 3392 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب مع بداية التعاملات سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار10 سعر الذهب عيار 10 سعر الجنيه الذهب سعر وقية الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب لحظة بلحظة سعر الذهب اليوم الخميس أسعار الذهب ارتفاع أسعار الذهب انخفاض أسعار الذهب تراجع الذهب عالميا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو