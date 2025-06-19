

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-6-2025، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5463 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4780 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4098 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3187 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2276 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 169914 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38240 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 3392 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.