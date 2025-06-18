"فاليو" تنفذ صفقة بنسبة 20.487% على أسهم الشركة اليوم

كتبت- منال المصري:

أعلنت البورصة المصرية اليوم تنفيذ شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" المعروفة بالاسم التجاري "فاليو" صفقات محمية اليوم على أسهم الشركة المصدرة لعدد 431,546,918 سهم بنسبة 20.487%.

وبلغ سعر السهم الواحد 0.777 جنيه للسهم والخاصة بعملية توزيع الأسهم المنصوص عليها بالبند الخامس من تقرير الإفصاح المشار إليه بقيمة إجمالية بنحو 335.312 مليون جنيه.

وجاء ذلك بالإشارة إلى تقرير الإفصاح المنشور على شاشات التداول بتاريخ 11/06/2025 بتاريخ 12/06/2025 والخاص بغرض بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية.