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أرباح "ايجيترانس" تهبط 97% خلال الربع الأول من العام الحالي

01:16 م الإثنين 16 يونيو 2025

الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس

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كتبت- أمنية عاصم:

شركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس" تراجع صافي أرباحها 97% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.32 مليون جنيه، مقابل 124.54 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من 2024؛ وفق القوائم المالية المجمعة.

وبررت الشركة وفق الإفصاح المرسل اليوم، التراجع في صافي الربح بسبب 4 عوامل هي انتهاء معظم مشروعات النقل المميز بالشركة وبالأخص مشروع الريح وتوقف نشاط المنطقة الحرة نتيجة للقوانين الصادرة من الحكومة المصرية وانخفاض الايرادات الاستثمارية وعدم وجود أرباح فروق عملة.

وأضاف الإفصاح، أن الشركة حققت إيرادات بلغت 282.26 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنه بـ 186.43 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق، بنمو بلغ 51.4%.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) عام 1993. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992. ومتخصصة في تقديم خدمات وكالة الشحن ووكالات السياحة وخدمات النقل الأخرى مع التركيز على النقل البحري.

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