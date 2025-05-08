صحيفة صينية: المصنعون يحولون دفتهم لمصر لمواجهة حرب ترامب التجارية

كتبت- آية محمد:

أُجبرت إحدى أكبر شركات تصنيع الأقلام والأدوات المكتبية في الصين – والتي تجني 40% من مبيعاتها من الولايات المتحدة وحدها – على إلغاء صفقات منذ شهر أبريل، عقب رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معدلات التعرفة الجمركية، وفقًا لما تم نشره على موقع صحيفة "SCMP" الصينية.

ومع انهيار الشحنات إلى الولايات المتحدة فعليًا، تسارع مجموعة "بيفا" (Beifa Group) للبحث عن أسواق بديلة، لكن مؤسسها يدرك أنه لا يمكنه إيجاد أعمال جديدة بمجرد ضغطة قلم، لقد سافر إلى دول بعيدة مثل مصر منذ أن بدأ ترامب حملته "الانتقامية" في رفع الرسوم الجمركية.

ولكن، وهو الآن في الستينيات من عمره، يعاني من الإرهاق الناتج عن السفر والقلق أثناء محاولته توقيع شراكات جديدة، لا تزال دولة واحدة تشغل تفكيره.

ويصر مصنع الأقلام على الاستمرار في التصدير إلى الولايات المتحدة، وإن كان ذلك عبر دول ثالثة كوسيلة للتجاوز.

تبلغ قيمة مبيعات بيفا السنوية في الولايات المتحدة حوالي 60 مليون دولار أمريكي.

قال تشيو بوجينغ، نجل مؤسس بيفا ونائب رئيس الشركة، لصحيفة "بوست" إن الصادرات إلى الولايات المتحدة شهدت تقلبات مؤخرًا.

وأضاف في مقابلة أجراها نهاية الشهر الماضي: "نحن وشركاؤنا الأمريكيون نُحجم عن زيادة الشحنات … عندما لا يكون هناك وضوح كافٍ بشأن الرسوم الجمركية".

بدأت شركة "بيفا" (Beifa) تدريجيًا في تنويع وجودها في أسواق جديدة مثل العديد من المُصدّرين الصينيين.

لكن سرعة واتساع نطاق الزيادات في التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب منذ الإعلان عن "يوم التحرير" في الثاني من أبريل -وردّ الصين الانتقامي بعد ذلك- فاجأت الكثيرين.

ولخفض العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي، فرض ترامب تعريفات جمركية بلغ مجموعها 145% على الواردات الصينية حتى الآن هذا العام، مما رفع المعدل الفعّال إلى نحو 156% عند إضافة الرسوم السابقة.

وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جديدة بنسبة 125% على جميع السلع الأمريكية، تضاف إلى الرسوم الموجودة مسبقًا.

في الوقت الحالي، منح تعليق ترامب لزيادة الرسوم الأعلى لمدة 90 يومًا – لجميع شركاء التجارة الأمريكيين تقريبًا باستثناء الصين – بعض الوقت لشركة بيفا التي تعاني من الضغوط.

حيث يمكنها تقديم الطلبيات مقدمًا من قواعدها في فيتنام، وهي دولة حصلت على فترة راحة بعد أن كانت خضعت سابقًا لرسوم بلغت 46%

مصر نافذة الصين لأوروبا وأفريقيا

لكن لكي تستمر بيفا في البيع للولايات المتحدة على المدى الطويل، فهي مصممة على النظر إلى ما هو أبعد من جنوب شرق آسيا، والقيام بتحويل أطول وأكثر تعقيدًا عبر مصر.

قال تشيو: "لماذا مصر؟ لأنها تسجل عجزًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، وبالتالي من المفترض أنها ستكون بمنأى عن المزيد من الإجراءات من جانب ترامب".

وتعد هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في أدنى درجات التسلسل الهرمي للتعريفات الذي وضعه ترامب، حيث تواجه فقط زيادة "أساسية" بنسبة 10%.

وأضاف أن مصنعًا مستقبليًا في مصر يمكنه أيضًا أن يخدم أوروبا ويستكشف السوق الأفريقية.

بينما يدعو ترامب الشركات إلى العودة للولايات المتحدة، تدرس شركة بيفا (Beifa) خطوتها التالية بعناية، وقد حدد تشيو موعدًا لاجتماع هذا الشهر مع شركاء أمريكيين لمناقشة مدى إمكانية إنشاء خطوط إنتاج على الأراضي الأمريكية.