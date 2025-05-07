شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع الإقبال على شراء مبردات المياه مع دخول الصيف

كتبت - دينا كرم:

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية "لمصراوي"، إن هناك إقبالاً مرتفعًا على شراء مبردات المياه هذه الفترة تزامنًا مع دخول فصل الصيف، وسط استقرار في الأسعار عند نفس مستويات العام الماضي.

وأضاف أن أسعار مبردات المياه تتراوح حالياً بين 3500 و 4000 جنيه، إلى 7500 و8000 جنيه، حسب الماركات المختلفة.

وأكد زكريا على إن الإقبال في هذه الفترة يعد طبيعياً، حيث يزداد الطلب على أجهزة التبريد بشكل عام، مثل التكييفات والمراوح ومبردات المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الأسعار مستقرة ولم تشهد زيادات منذ العام الماضي، بسبب ضعف القوة الشرائية، وهو ما يدفع التجار والشركات إلى تثبيت الأسعار لتشجيع حركة البيع.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار كان له دور أيضاً في الحفاظ على استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية، بما فيها مبردات المياه.

ولفت إلى أن التغيرات الحقيقية في الأسعار قد تحدث فقط في حال طرأت مستجدات مؤثرة على السوق، مثل تقلبات في أسعار الصرف أو تصاعد الأزمات التجارية والرسوم الجمركية، والتي تؤثر على الأسعار وتكاليف الإستيراد.

وأوضح زكريا أن العروض على أجهزة التبريد، بما في ذلك مبردات المياه، عادة ما تتركز في مواسم مثل "البلاك فرايداي" وعيد الميلاد، بهدف تنشيط المبيعات، لكن مع انتهاء فترة الخصومات، قد يشعر البعض بارتفاع الأسعار، رغم أنها تعود إلى مستوياتها الطبيعية فقط.

وأشار إلى أن الوقت مناسب لشراء جميع الأجهزة خاصةً للعرائس الذي تقوم بشراء الجهاز، لأن الأسعار مناسبة ومستقرة عند مستويات العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

القصة كاملة لـ"البنزين المغشوش".. تكذيب رسمي وخبراء يحسمون ويحذرون

تعرف على تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأوراق المطلوبة