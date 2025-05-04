تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "التوفيق للتأجير التمويلي" بنسبة 98.58%

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها بنسبة 98.58% لعدد أسهم 174.02 مليون سهم مقابل 176.53 جنيه عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب فيها.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أنه تم السداد نقدًا بإجمالي 435.05 مليون جنيه مقابل 441.32 مليون جنيه القيمة الإجمالي للاكتتاب المطروحة.

وأضافت الشركة، أن عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بلغت 2.5 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أفصحت عن الاكتتاب الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصدر من 558.67 مليون جنيه إلى مليار جنيه يتم تمويلها عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 30 نوفمبر 2024، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 جنيه للسهم الواحد.

وتأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه. تي. ليس) عام 2005.و تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في تقديم مجموعة متنوعة من حلول التأجير التمويلي المبتكرة والمنتجات المتقدمة في هذا المجال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دلة البركة، وهي واحدة من المجموعات التجارية الرائدة والمتنوعة في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية الدولية والمعاملات المالية.