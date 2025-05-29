كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 29-5-2025 مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3070 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3948 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4605 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5263 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلي 36840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163679جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48 % إلى نحو 3271 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.