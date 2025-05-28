قبل نهاية الشهر.. 13 طريقة لسداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

كتبت- دينا كرم:

يواجه بعض المواطنين مشكلة في سداد فاتورة الغاز، إذا لم يمر المحصل قبل نهاية الشهر لقراءة العداد أو تحصيل الفاتورة، ولذلك تقدم شركة "بتروتريد" شركة الخدمات البترولية، وإحدى شركات قطاع البترول، عدة طرق لسداد فاتورة الغاز إلكترونيًا، والذي يبدأ موعد سدادها من يوم 1 في كل شهر، حتى نهاية الشهر، بينما يمكن تسجيل قراءة العداد إلكترونيا من يوم 1 حتى 27 من كل شهر.



ويرصد مصراوي 13 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة الغاز كالتالي:

1- من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

2- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

3- عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4- من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

5- عن طريق تطبيق موبايل جوميا.

6- من خلال مكاتب البريد المصري.

7- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ ومصاري ـ وأمان ـ وبي ـ وخدماتي ـ وضامن).

8- تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم والبنك الأهلي المتحد).

9- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع الخاص بالمنطقة السكنية التابع لها.

10- الاتصال على 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أى موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12- من خلال أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة في العديد بالمناطق.

13- من خلال فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.