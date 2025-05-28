

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 27-5-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4615 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3956 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3077 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2198 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 164049 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.39 % إلى نحو 3297 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.