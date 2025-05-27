وزير البترول يفتتح مركز عمليات جديد لشركة "طاقة" بالقطامية

كتبت- دينا كرم:

افتتح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة طاقة السعودية في مصر بمنطقة القطامية والذي يعد مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطة الشركة في مصر والمنطقة، ونقطة انطلاق لعملياتها في القارة الأفريقية استثمارا لما تمتلكه مصر من فرص واعدة وميزات لوجيستية وبنية تحتية متطورة إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز.

وأضاف بدوي أننا نسعى لإطلاق إمكانات قطاع الطاقة في مصر والمنطقة، وتتيح لنا المحاور الستة الأساسية لعمل الوزارة فرصا كبيرة للتعاون مع مجموعة طاقة، سواء في مجال زيادة الإنتاج من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة، أو دعم قطاع التعدين بالتقنيات الحديثة، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات وتحسين منظومتي السلامة وكفاءة استخدام الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي مع المملكة العربية السعودية.

وتعد طاقة السعودية من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات لمواقع الإنتاج البترولي وصناعة الطاقة بصفة عامة من خلال التكنولوجيا والابتكار والاستدامة.

وأعرب بدوي في بداية كلمته عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن التعاون والازدهار الذي تشهده هذه العلاقات يعكس عمق الروابط بين البلدين على جميع المستويات.

وأشاد بدوي بالشراكة البناءة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، مثمناً دور سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، في تعميق التعاون المشترك في مجال الطاقة بين مصر والمملكة مؤكداً أن كلمته خلال افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) عكست قوة ومتانة العلاقات.

ورحب الوزير بتواجد مجموعة طاقة في قطاع الطاقة المصري مشيرا إلى أن إنشاء مركز العمليات يعكس التزامها الجاد تجاه العمل والاستثمار في مصر.

خالد نوح، رئيس شركة طاقة، أن المركز الجديد بما يضمه من خدمات وحلول متطورة تخدم مواقع البترول ومشروعات الطاقة المتجددة يعد شاهدا على التزام الشركة بالعمل والاستثمار في مصر و دعم كافة احتياجات صناعة الطاقة ، مؤكداً أن مصر تأتي في مقدمة جهود الشركة لتطوير حلول خفض الانبعاثات الكربونية .

و اشاد بدوي بالرؤية الواضحة لمصر في تنويع مصادر الطاقة معربا عن فخر شركته بالعمل والشراكة مع الجانب المصري والمشاركة في ضخ الاستثمارات وتوفير فرص العمل والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف صناعة الطاقة في مصر.

كما تابع الوزير والحضور شرحا حول إمكانيات المركز الجديد في تقديم التكنولوجيا لصناعة الطاقة وأعمال التصميم و صيانة المعدات المتقدمة إلى جانب مركز التدريب المتخصص.