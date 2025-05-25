الملابس الجاهزة: زيادة في الإقبال على شراء ملابس الإحرام

كتبت – دينا كرم:

شهدت محلات الملابس الجاهزة إقبالًا متزايدًا على شراء ملابس الإحرام خلال الفترة الحالية بالتزامن مع موسم الحج، وسط استقرار في الأسعار عند نفس مستويات العام الماضي، بحسب ما أكده مسؤولي شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية.

وكانت أولى رحلات طيران الحج السياحي لموسم الحج لعام 1446 هـ والمتوجهة من مصر إلى السعودية انطلقت الأحد 18 مايو الجاري لأداء فريضة الحج، حيث تقل هذه الرحلة 334 حاج سياحة مصري، بحسب بيان سابق لوزارة السياحة.

وتقوم لجان وزارة السياحة والآثار المُشكلة من الإدارة المركزية لشركات السياحة والمتواجدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستقبال حجاج السياحة فور وصولهم مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة والاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بكافة المناطق المتواجدين بها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة "لمصراوي"، إن هناك حركة كبيرة في الإقبال على شراء ملابس الإحرام، تشمل ملابس الرجال والسيدات على حد سواء.

وأشارت إلى أن السيدات لم يقتصر إقبالهن على الملابس البيضاء فقط، بل شمل أيضًا الملابس السوداء، حسب اختلاف أذواق وتفضيلات كل منهن.

وأضافت هيكل أن الأسعار تختلف حسب الخامة، حيث توجد منتجات بأسعار تناسب مختلف الفئات، موضحة أن: "كل ما زادت جودة الخامة، زاد السعر، لكن بشكل عام السوق فيه أسعار تناسب كل الفئات والمستويات".

وأكدت أن الأسعار مستقرة ولم تختلف عن العام الماضي، إلا أن الإقبال قد يكون أقل بشكل محدود بسبب القيود المفروضة على عمليات الحج هذا العام، وارتفاع تكلفة الحج بشكل عام.

وقال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن الإقبال على ملابس الإحرام لا يختلف كثيرًا عن المواسم السابقة، مؤكدًا أيضًا استقرار الأسعار عند نفس مستويات العام الماضي.

أسعار ملابس الإحرام في الأسواق

يرصد مصراوي أسعار ملابس الإحرام في التوحيد والنور:

حزام إحرام رجالي – الريحان 90 جنيهًا.

طقم إحرام رجالي الرشاد كباسين: 655 جنيهًا.

طقم إحرام رجالي الرشاد مناسك سادة بدون كباسين: 590 جنيهًا.

عباية عمرة حريمي 48 – النبراوي: 410 جنيهًا.

طقم عمرة حريمي 1 – النبراوي: 885 جنيهًا.

طقم عمرة حريمي النبراوي -58 : 885 جنيهًا.

طقم إحرام رجالي كباسين – الريحان 700 جنيهًا.

أسعار ملابس الإحرام في رنين:

طقم احرام قطن دايس، قطعتين: 659 جنيه.

طقم إحرام قطن للرجال شبل تكس، قطعتين: 510 جنيه.

طقم إحرام قطن ساده للرجال قطونيل، قطعتين: 799 جنيه.

طقم إحرام قطن للرجال شبل تكس، قطعتين: 889 جنيه.

وأوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في وقت سابق أن جدول رحلات طيران الحج السياحي التي سيتم تسييرها للأراضي المقدسة هذا الموسم ستقل عدد 33173 حاج من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي والخمس نجوم .

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