الاهلى كابيتال يتخارج بكامل حصته في مصر للأسمنت قنا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للأسمنت قنا تخارج شركة الأهلى كابيتال القابضة بكامل حصتها من رأس مالها لصالح شركة مصر بنى سويف للاسمنت.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، أن شركة الأهلى كابيتال القابضة تخارجت بكامل حصتها في رأس مالها والتي تمثل 10% بقيمة إجمالية لصفقة 288 مليون جنيه وذلك على عدد 9.60 مليون سهم، بمتوسط سعر للبيع 30 جنيه للسهم.

وأوضحت الشركة، أن شركة مصر بنى سويف للاسمنت قامت بشراء الحصة المباعه لترتفع نسبة ملكيتها من 0.65% قبل تنفيذ الصفقة لـ 11.03% بعد تنفيذ الصفقة على عدد 9.96 مليون سهم، بقيمة إجمالية للصفقة 299.8 مليون جنيه بسعر متوسط للشراء 30.089 جنيه للسهم.

وتأسست شركة مصر للأسمنت قنا 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2000، ومتخصصة في العمل بقطاع المواد مع التركيز على مواد البناء مع التركيز على تصنيع وبيع الأسمنت البورتلاندي العادي.